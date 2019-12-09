Amedspor'da eski ruh geri geldi

09.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:20

Amedspor, son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlar ve sahadaki mücadeleci kimliği ile sezon başındaki kötü dönemi geride bıraktı. İki yıl önceki bütünleşmeyi sağlayan takımın bu çıkışında en büyük etken Mehmet Budakın ve ekibinin çalışmaları gösteriliyor.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amedspor, sezonun ilk 13 haftasında kötü sonuçlarla kahrettiği taraftarlarına son 4 haftada büyük umut ve moral aşıladı. Son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Amedspor, bir anda 20 puana ulaşarak küme düşme hattından uzaklaştı. Bu hafta İnegölspor'la deplasmanda sezonun ilk yarısının son maçına çıkacak olan Amedspor, buradan 3 puanla ayrılması halinde ikinci yarıda hedef Play-Off olacak.



Ölü toprağı yerine umut geldi



Takımın üzerindeki ölü toprağını atıp çıkışa geçmesi ve kendi sahasında arka arkaya Yeni Çorumspor ve Kırklarelispor'la oynadığı maçları kazanarak sükse yapması iki yıl öncesine kadar hakim olan eski mücadeleci ruhu hatırlattı. Takımın gösterdiği çıkışta teknik sorumlu Mehmet Budakın ve ekibinin takım içinde futbolcularla kurduğu olumlu ilişkilerin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Taraftarların bu kritik süreçte tam destek vererek takımla bütünleşmesi de büyük bir etken ve olumlu ivme olarak değerlendiriliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA