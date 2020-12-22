Amedspor başkent virajında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amedspor başkent virajında

22.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:03
Amedspor başkent virajında

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Amedspor, kendisi gibi üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Ankara Demirspor'la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Amedspor, kendisi gibi üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Ankara Demirspor'la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 13.00'da başlayacak maç öncesinde takımda sezonu kapatan kaleci Bekir dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 14 maçta topladığı 23 puanla 6. sırada bulunan Amedspor, 11 maç sonunda hanesine 20 puan yazdıran Ankara Demirspor'la Ankara'da karşılaşacak. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyerek bu süreçte elde ettiği başarılı sonuçlarla camiasını mutlu eden Amedspor, güçlü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ankara Demirspor tesislerinde saat yarın 13.00'da başlayacak karşılaşmayı Kocaeli bölgesi hakemi Sait Tuzcu yönetecek.

Amedspor, rekabette üstün

İki takım arasında bugüne kadar yapılan 6 maçın 2'sini kazanan Amedspor, 4 kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Bu sezon deplasmanda 6 maç yapan Amedspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı. Ankara Demirspor ise sahasındaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet,2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak hanesine 8 puan yazdırdı. - DİYARBAKIR

Amedspor başkent virajında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Fatma Girik İrem Derici Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amedspor başkent virajında | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 17:22:25. #1.15#
title