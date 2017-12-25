Amedspor Başkanı Edemen: "Bırak Dediniz, Hani Neredesiniz?"





Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, cumartesi günü yapılan 3'üncü genel kurulda, yönetim için kimsenin aday olmamasını eleştirerek, "Bize 'bırak' dediniz, hani nerdesiniz?" dedi.



Kongre öncesinde kendisine çekilmesi yönünde tepki gösterenlere sert cevap veren Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, takıma kimsenin sahip çıkmamasını eleştirdi. Amedspor'un sahipsiz kalmaması gerektiğini belirten Edemen, kongre öncesi kendisini eleştirenlere çağrıda bulunarak, "Sezon başında transfer ettiğimiz sporcuların bir bölümü takıma uyum sağlayamadı ve ligde maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Geçen sene şampiyonluğu 2 puanla kaçırdığımızda ve ondan bir sene önce de kupada ortaya konulan başarılı dönemde bu kulübün başkanı yine ben değil miydim? Dünyanın çok büyük kulüplerinde bile yapılan bazı transferlerde istenilen performans alınamıyor. Bizim de öyle oldu. Bırak dediniz, kongre kararı aldık. Ee haydi buyurun, gelin liste çıkarın. Hani nerdesiniz?" diye konuştu.



Amedspor'un gittiği, hemen her deplasmanda sözlü saldırılara maruz kaldığını ve bu nedenle her futbolcunun takıma uyum sağlayamayacağını anlatan Başkan Edemen, "Sezon başında büyük umutlarla transfer ettiğimiz oyuncuların bir kısmıyla yollarımızı ayırdık. Kongre kararı aldığımız için transfer konusunda kimseyle görüşmedik. Çünkü, takımı alan birileri olursa ve ilerde yine takımda uyum sorunu yaşanırsa bu transferi 'biz yapmadık' diye bizi hedef gösterirler. Bu nedenle yönetimi alacak kişilerin transfer yapmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



- Diyarbakır