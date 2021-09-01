Amedspor'a kötü haber

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Dezonun ilk hafta maçında 5 Eylül Pazar günü kendi sahasında Uşakspor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Toros nezaretinde hazırlıklarını 3 puan hedefiyle sürdürüyor.