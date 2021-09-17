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Amedspor'a İstanbul bölgesi hakemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amedspor'a İstanbul bölgesi hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak olan Amedspor, hazırlıklarını mutlak 3 puan hedefiyle sürdürürken, müsabakada görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak olan Amedspor, hazırlıklarını mutlak 3 puan hedefiyle sürdürürken, müsabakada görev yapacak hakemler açıklandı.

Diyarbakır Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak maçın orta hakemliğini İstanbul'dan Burak Taşkınsoy yerine getirecek. İki hafta sonunda 3 puanı bulunan Amedspor'un 6 puana sahip Aydın temsilcisi ile karşı karşıya geleceği mücadelede Sinan Bilen ve Şafak Nalbantoğlu yardımcı hakemlik görevinde bulunacak. 4. hakemlik görevini ise Serdar Akkoçoğlu yerine getirecek. - DİYARBAKIR

Amedspor'a İstanbul bölgesi hakemi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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