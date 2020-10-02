Amedej Vetrih, Gaziantep FK'da
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Amedej Vetrih, Gaziantep FK'da

02.10.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:30
Amedej Vetrih, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarına hız Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.81 cm boyundaki Vetrih, kariyerinde 264 resmi müsabakaya çıkarken 27 gol atıp 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada ise, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Amedej Vetrih'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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