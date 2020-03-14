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Amed Sportif Faaliyetlerin kadın teknik direktörü Yakut oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig Kadın Futbol takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de teknik sorumlu Ender Özbek'in yerine Bilal Yakut getirildi.

14.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:59
Amed Sportif Faaliyetlerin kadın teknik direktörü Yakut oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig Kadın Futbol takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de teknik sorumlu Ender Özbek'in yerine Bilal Yakut getirildi. Ender Özbek'in görevini bırakmasıyla sezonun ikinci devresinde yardımcı antrenör Erdi Baran'ın yönetiminde maçlara çıkan kadın futbol takımının yeni teknik sorumlusu Bilal Yakut oldu. Daha önce kadın futbol takımını 4 sezon çalıştıran Yakut, bu sürede Amed Sportif Faaliyetlere iki şampiyonluk yaşatmıştı.


Amed Sportif Faaliyetler kulübünde, teknik sorumlu Bilal Yakut için imza töreni düzenlendi. İmza törenine bazı yöneticiler de katıldı. İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Bilal Yakut, hedeflerinin kadın futbol takımını en iyi yerlere taşımak olduğunu belirtti. Yakut, "Bana ve ekibime güvenenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede toparlanır ve hak ettiğimiz yere geliriz" dedi.


Bilal Yakut, 2014-2015 sezonunda Amed Sportif Faaliyetlerin kadın teknik sorumluluğuna getirilmiş ve aynı sezon 3. Ligi'nden 2. Lig'e takımı çıkarmıştı. 2015-2016 sezonunda ise Kadınlar 2. Ligi'nden 1. Ligi'ne Amed Sportif Faaliyetleri çıkaran Yakut, 1. Lig'de 1.5 sezon çalıştıktan sonra ise görevini bırakmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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