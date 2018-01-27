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Amed Sportif Faaliyetlere Taraftar Yasağı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Amed Sportif Faaliyetlere Taraftar Yasağı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı. Bugün karayolu ile Sivas'a giden Amed Sportif Faaliyetlere, taraftar yasağı konuldu.

Sivas Spor Güvenlik Kurulu, Amed Sportif Faaliyetlerin taraftarlarının yarın yapılacak maça alınamaması için karar aldı. Bu karara göre Sivas'a maça gidecek olan Amed Sportif Faaliyetlerin taraftarları stada alınmayacak. - DİYARBAKIR

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