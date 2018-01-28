Amed Sportif Faaliyetler - Sivas Belediyespor Maçı Tatil Edildi

telefonla ulaştığı Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ise Takımın ismini Amedspor olarak değiştireli 2,5 sene oldu. Toplam deplasmanda 60 maça çıktık. Kupa maçları dahil bunların içerisinde Fenerbahçe ve Bursa maçları da var. 60 tane maçın 41 tanesinde deplasmana seyirci götürmeme cezası ile karşı karşıya kaldık. Bu kararı TFF almıyor. Bunun tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlı Valilik ve Kaymakamlıklar, İl Güvenlik Kurulları alıyor. Bunun için daha önce de protesto eylemleri yapmıştık. Artık bu gerçekten bizim canımızı sıktı. Her takımın deplasman özgürlüğü vardır. Seyircinin takıma gitme özgürlüğü vardır. Bu sebeple bu ülkede sadece Amedspor'a bu yapılıyorsa bu bizi rahatsız etti. Bu anlamda da Sivas Belediyespor maçında da seyirci yasağı vardı. Üç gündür konuşup, tartışıyorduk. Bugün kararımızı netleştirdik ve maça çıkmadık diye konuştu. - Sivas