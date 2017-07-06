Amed Sportif Faaliyetler Mali Kongre Yapacak

Spor Toto 2. Lig Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 8 Temmuz Cumartesi günü Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odası toplantı salonunda mali kongresini yapacak.



Saat 12: 00'de başlayacak kongrede, bir çok konu ele alınacak. Açılış ve yoklama, divan seçimi, saygı duruşu, açılış konuşması, konukların konuşması, mali idari ve sportif konuların görülüp karara bağlanması, bilanço ve gelir tablosunun okunması ve ibra edilmesi, bütçenin görüşülüp onaylanması dilek, temenni gibi konuların görüşüleceği kongrede, yönetim kurulu üyelerine delegeler soru sorabilecek. Futbolcular başta olmak üzere, tüm alacak-vereceklerin geniş ve ayrıntılı bir şekilde dile getirileceği kongrede, ayrıca üyelere kulübün tüm mali tablosunun en ince ayrıntısına kadar bilgilerin yer aldığı el kitapçıkları dağıtılacak. - DİYARBAKIR