Amed Sportif Faaliyetler'in transfer komitesi belli oldu

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de yeni yönetim, transfer komitesini belirledi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, transfer komitesinin oluşturulduğu duyuruldu. Açıklamada, şöyle denildi:

"2. Olağan Genel Kurul sonucu oluşan yeni yönetim kurulumuz transfer çalışmalarını, sağlıklı ve kapsayıcı bir şekilde yürütebilmek amacıyla transfer komitesini oluşturmuştur. Tüm transfer çalışmalarımız, transfer komitemizde yer alan kulüp başkanımız Metin Kılavuz, As başkan Baran Durmaz ile yöneticilerimizden Cemal Doğrul, Nedim Şimşek, Bülent Oğuz, Selahattin Yıldırım, Ekrem Yeşil, Eser Sönmez ve Osman Ocaklık tarafından yürütülecektir. Transferle ilgili çalışmalarımız somutlaştıkça kamuoyumuz ile paylaşılacaktır." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA