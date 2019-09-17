Amed Sportif Faaliyetler'in kadın ekibine transfer

Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

17.09.2019 14:43
Amed Sportif Faaliyetler'in kadın ekibine transfer

Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 futbolcuyu daha renklerine bağladı.


Geçen hafta ALG Spor'da Demet Kılınç ile Nusaybin Gençlikspor'dan Ebru Dolu'yu renklerine bağlayan yeşil kırmızılı ekip, üst üste üç transfer daha gerçekleştirdi. Dicle Aslanspor'dan Süheyla Çalçınar, TOKİ İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor'dan Kader Kısa ve ALG Spor'dan Remziye Bakır Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferleri oldu.


19 yaşındaki Süheyla Çalçınar savunma, 23 yaşındaki Kader Kısa forvet ve 21 yaşındaki Remziye Bakır'ın orta saha mevkisinde görev yaptıkları bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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