Amed Sportif Faaliyetler'den İddialara Tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, kulübe aday olmak isteyenlere zorluk çıkardığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Edemen, Amed Sportif Faaliyetler'in olağanüstü genel kurula gitme kararı aldığını belirtti.



Açıklamada, "Bu vesileyle son zamanlarda adı başkanlığa aday olarak dolaşan Murat Çınar isimli beyefendi avukatı üstünden benimle görüştüğü konusunda gerek sosyal medya, gerekse bazı basın mensuplarını arayarak dile getirmekte. Adı geçen sözüm ona başkan adayı şahsım veya herhangi bir yönetici arkadaşım veya dolaylı bir yolla iletişime geçmemiş, bir görüşme talebi olmamıştır. Bunun üstünde koca bir hayali görüşme oluşturarak benim ofisimde bir araya gelmek gibi bir diyalog ve toplantı hiç olmamıştır. Bunları ortaya atan şahıs veya şahıslar basın önüne geçerek bunu ispat etmek zorundadır. Bu hayali aday veya adayların Amedspor ve yönetim kurulu üstünden reklam yapma çalışmalarından başka bir şey değildir. Kaldı ki şahsımla ilgili konuşulan rakamlarda alacağım olduğu uzaktan yakından gerçekle bir alakası yoktur. Bu aday veya adaylar gerçek ve samimilerse buradan davet ediyorum. Basın karşısında istediğiniz zaman istediğiniz ortama karşı karşıya gelmeye ve yardımcı olmaya hazırım" denildi. - DİYARBAKIR