Amed Sportif Faaliyetler'de Keyifler Yerinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de moraller düzeldi. Sivas Belediyespor maçın çıkmadığı için 3-0 hükmen yenik sayılan ve 3 puanı da silinen Amed Sportif Faaliyetler, kötü günler geride kaldı.

Önceki gün Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek rahat nefes alan Diyarbakır temsilcisi, uzun bir aradan sonra deplasmanda maç kazanmanın sevincini yaşıyor. Elde edilen 3 puan, olumsuz tablodan etkilenen takımı kendine getirdi. Kritik galibiyet, yeni transferlerden oluşan ve sahaya çıkmadığı Sivas Belediyespor maçının oluşturduğu olumsuz tablodan etkilenen takımı kendine getirdi. Futbolcular, bundan sonra daha iyi sonuçlar alarak ligi rahat yerde bitireceklerinin sözünü verdi. Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler, 4 aylık deplasman galibiyetine de son verdi. Son deplasman galibiyetini 8 Ekim 2017'de Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 yenerek elde eden yeşil kırmızılı beyazlı, bu maçın ardında oynadığı 5 deplasman maçını da kaybetmişti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçında takımın ilk golünü atan Ercan Çapar da bu sezon ilk kez golle tanıştı. Takımın ikinci golünü kaydeden Sıdık İstemi ise bu sezondaki 3. golüne imza attı. - DİYARBAKIR