Amed Sportif Faaliyetler'de genç isimlerin performansı beğeni topladı
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Amed Sportif Faaliyetler'de genç isimlerin performansı beğeni topladı

Amed Sportif Faaliyetler'de genç isimlerin performansı beğeni topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 2020-2021 sezonu sona ererken, Amed Sportif Faaliyetler'de gençlerin başarılı performansı alkış topladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 2020-2021 sezonu sona ererken, Amed Sportif Faaliyetler'de gençlerin başarılı performansı alkış topladı.

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Amed Sportif Faaliyetler, topladığı 57 puanla ligi 8'inci tamamladı. Amedspor, son maçında altyapıdan gelen 11 oyuncuya ilk kez kadroda yer verdi. Bu isimlerden Mehmet Nur Aslan 2 ve Mustafa Papatya 1 gol kaydetti. Gençlerin başarılı performansı alkış topladı.

Öte yandan kulüp yönetimi 12 Haziran tarihi için Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı aldı. - DİYARBAKIR

Amed Sportif Faaliyetler'de genç isimlerin performansı beğeni topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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