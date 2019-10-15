Amed Sportif Faaliyetler'de galibiyet sevinci

15.10.2019 15:00

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de 1922 Konyaspor karşısında elde edilen 3 puanın mutluluğu yaşanıyor.



Yeşil kırmızılı beyazlı ekibin, 1922 Konyaspor deplasmanında elde ettiği sonuç, ilklerin yaşanmasına neden oldu. Bu galibiyet Amed Sportif Faaliyetler'e, hem ilk 3 puanını kazandırdı hem de ilk deplasman galibiyetini elde etmesini sağladı. Şuana kadar oynadığı 8 lig maçından 4 beraberlik, 1 galibiyet ve 3 yenilgi alan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, ligdeki puanını 7'ye çıkardı. Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon ilk kez iki basamak yükselmiş oldu. Daha önce ligin 16'ncı sırasında yer alan Diyarbakır temsilcisi, hem Hacettepespor'u hem de 1922 Konyaspor'u altına alarak 15'inci sıraya yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler, ligin 9. hafta maçında Gümüşhanespor ile kendi sahasında karşılaşacak. Bu karşılaşma 20 Ekim Pazar günü yeni Diyarbakır Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak.



"Değerli bir galibiyet aldık"



Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, zor bir deplasmanda çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Kılavuz, "İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Ama bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bu nedenle hem bizler hem de futbolcularımız büyük bir stres altındaydı. Bize bir çıkış lazımdı. Bu çıkışı da 1922 Konyaspor maçında yakaladık. Oyuncularımız hak ettikleri 3 puanı alarak, bizleri mutlu ettiler. Gerçekten çok sevinçliyiz" dedi. Kılavuz, bundan sonraki maçlara çok rahat çıkacaklarını ve üzerlerindeki kara bulutları dağıttıklarını kaydetti. Kılavuz, şöyle dedi:



"Stres ve baskıdan kurtulduk. Bundan sonraki maçlarda daha rahat olacağız ve iyi sonuçlar elde edeceğiz. Ben bu anlamda futbolcularıma ve teknik heyetime yürekten güveniyorum. İnşallah, hedeflerimize ulaşır ve bize inanları mutlu ederiz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA