Amed Sportif Faaliyetler'de Futbolcu Seçmeleri Tamam
Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de futbolcu seçmelerin birinci etabı tamamlandı.
Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de futbolcu seçmelerin birinci etabı tamamlandı.
Amed Sportif Faaliyetlerin Talaytepe Tesislerinde gerçekleşen seçmelerin birinci etabında beğenilen futbolcular belli oldu. Amed Sportif faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, 200'e yakın sporcunun katıldığı seçmelerde 29 sporcunun seçildiği belirtildi. Açıklamada, "Ashan Altun, Mahmut Parıldar, Onur Aykut, Mazlum Daşlık, Buğra Mert, Baran Karabıyık, Hemzin Ateş, Şervan Salamış, Ebubekir Yoğurtçu, Serhat Süslü, Suat Turan, Hemzin Akgün, Yusuf Çerçi, Furkan Demir, Mustafa Örnek, Yusuf Kılıç, Nihat Karataş, Barış Fırat, Seyit Gazanfer, Hüseyin Yüksel, Mustafa Öner, Ümit Aydın, Abdullah Dal, Çağdaş Türk, Baver Çeken, Mehmet Türk, Doğan Kahraman, Serhat Sevim ve Baver Mirzaoğlu ilk etap denemelerde beğenilen sporcular olmuştur. Beğenilen sporcularla deneme idmanlarına devam edecektir" denildi. - DİYARBAKIR