Amed Sportif Faaliyetler'de başkanlığa Metin Kılavuz seçildi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde bugün yapılan 2'nci olağan kongrede tek listeyle yapılan seçimde Metin Kılavuz başkanlığa seçildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 2'nci olağan kongrede divan başkanlığını eski kulüp başkanı İhsan Avcı yaptı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan, Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Abdulsamet Karakaş'ın da bulunduğu ve Ali Karakaş'ın aday olmadığı kongrede daha önce 3 sezon kulübün başkanlığını yapan Av. Metin Kılavuz divan kuruluna liste sunan tek aday oldu. Av. Metin Kılavuz, yapılan oylamanın ardından başkan seçildikten sonra delegelere hitaben bir konuşma yaptı. Kendisine bir kez daha şans verdikleri için delegelere teşekkür eden Kılavuz, 2013'te 13 maç üst üste kazanarak bitime 4 maç kala şampiyon olduklarını ve bu başarılarıyla o sezon Türkiye liglerinde en erken şampiyon olma başarısını elde ettiklerini anımsattı. Kulübü daha iyi yerlere taşımak için yönetime talip olduğunu anlatan Kılavuz, "Geçmişteki başarıları ortak akıl ile elde ettik. Diyarbakır genç nüfusu 450 bin. Bunun için tesisleşmeye gittik. Bugün Diyarbakır'da tesisleşme adına güzel şeyler olduysa o ortak akılın etkili olduğunu düşünüyorum. Amedspor bir hikayedir. Gelin biz bunu bir ormana çevirelim. Elimizde sihirli değnek yok. Ama biz olabilirsek çok başarı elde ederiz. Tek başımıza olmayacağız biz olacağız. Biz olmayı becerirsek başarı kaydederiz. Amedspor'un gelecek sloganı şu olacak, Amedspor sensin. Amedspor siyasi bir kavram olmayacak. Bunları aşmak önemli. Bu yaklaşımla, bu temelde Amedspor sensin, Amedspor hepinizdir" diye konuştu.

Kılavuz, Amed Sportif Faaliyetler'in eski ismi olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un 2012- 2013 sezonunda 3'üncü ligde şampiyon olup 2'nci lige yükseldiği dönemde kulübün başkanlığını yapmış ve bir sonraki sezon da 2'nci ligde play-off finali oynamış ancak Alanyaspor'a yenilerek 1'inci Lig'e çıkma şansını kaybetmişti.

Kaynak: DHA