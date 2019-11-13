Amed Sportif Faaliyetler'de Afyon mesaisi

13.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:23

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de tüm gözler, Afjet Afyonspor maçına çevrildi. Yeşil kırmızılı ekip, 17 Ekim Pazar günü kendi sahasında yapacağı maçı kazanıp, 5-0'lık Tarsus İdman Yurdu yenilgisini unutturmak istiyor.



Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşen haftanın ilk çalışmasına tüm futbolcular katıldı. Futbolcu ve teknik heyetin oldukça moralsiz oldukları gözlenen idman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Futbolcuların düz koşuyla başladığı antrenman, kültür fizik hareketleri ve kondisyon ağırlıklı bir çalışmayla devam etti. Kalecilerin ayrı çalıştığı idman, soğuma antrenmanıyla tamamlandı.



Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA