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Amed Sportif Faaliyetler 3 futbolcu transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler 3 futbolcu transfer etti
01.09.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:17

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Daha önce iki oyuncuyu kadrosuna katan yeşil kırmızılı beyazlı takım, son olarak İstanbulspor'da kaleci Abdulah Yiğiter, Başkent Akademi Futbol Kulübünden stoper Emrah Taysı ve 1922 Konyaspor'dan sol bek Anıl Şahin'i renklerine bağladı. Amed Sportif Faaliyetler'in transfer teklifini kabul eden üç futbolcu Diyarbakır'a gelerek resmi sözleşme imzaladı. Önce yöneticilerle görüşen oyuncular, daha sonra kendileri için hazırlanan imza törenine katılarak, resmi sözleşme imzaladılar. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törenin ardından, yeni transferler takımla birlikte çalışmalara katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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