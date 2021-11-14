Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Çağlar Öztürk (xx), Erdi Sayar (xx)

SARI KARTLAR: Enes (Bucaspor 1928)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında Pazarspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, evinde Amed Sportif Faaliyetler karşısında da aynı skorla galip geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Bucaspor 1928, 10'uncu dakikada Saruhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 38'inci dakikada Kerem'in ayağından tabelayı eşitledi. Bucaspor 1928'de kazanılan penaltıyı 84'üncü dakikada Tunç gole çevirdi. Bucaspor 1928, bu galibiyetin ardından 2'de 2 yaparak puanını 19'a çıkardı ve 3'üncü sıraya yükseldi. Zirve mücadelesi veren Amed Sportif ise 18 puanda kalıp 4'üncü basamağa geriledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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