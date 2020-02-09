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Amed Sportif Faaliyetler: 0-5

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Gurel Uzuner, Cengizhan Öztürk, Boran TurhanŞANLIURFASPOR: Alper – Mehmet Iğnak(Dk.38 Ferit), Yusuf, Adnan, Halil, Murat, Eyyüp, Ali, Mehmet Fatih(Dk.63 Serhat), Muhammed, Fevzi ( Dk.67 Yusuf Serhat)AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdülaziz – Hasan (Dk.

09.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:21
Amed Sportif Faaliyetler: 0-5

STAT: GAP Stadyumu

HAKEMLER: Gurel Uzuner, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan

ŞANLIURFASPOR: Alper – Mehmet Iğnak(Dk.38 Ferit), Yusuf, Adnan, Halil, Murat, Eyyüp, Ali, Mehmet Fatih(Dk.63 Serhat), Muhammed, Fevzi ( Dk.67 Yusuf Serhat)AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdülaziz – Hasan (Dk.68 Mahmut), Bünyamin (Dk.60 Mehmet Ertuk), Üstün, Murat, Onur, Abdullah, Oğuz, Kadir, Erdem, Butuhan (Dk.73 Yusuf Yağmur)SARI KARTLAR: Adnan (Şanlıurfaspor) – Hasan (Amed Sportif Faaliyetler)KIRMIZI KART: Ali Eren, (Şanlıurfaspor)GOLLER: Dk.4 (P), 35, 48 ve 76 Üstün, Dk. 50 Onur (P) (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grub'un 22'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 mağlup oldu.4'üncü dakikada Hasan'ın cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün'ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-135'inci dakikada Onur'un pasında kale önünde topla buluşan Üstün, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-248'inci dakikada Murat'ın pasında topla buluşan Üstün, sert bir vuruşla mesin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-356'ncı dakikada Murat cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Onur'un kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-4

76'ncı dakikada cezaalanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün'ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-5


Kaynak: DHA
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