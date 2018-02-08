Amed Sportif'de Çalışmalar Tamamlandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.

Sivas Belediyespor maçına çıkmadığı için 3-0 hükmen yenik sayılan ve 3 puan silinme cezası alan Amed Sportif Faaliyetler, geçen haftada sahasında ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Tuzlaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşması için Diyarbakır'daki hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak. Yarın sabah uçakla Bodrum'a gidecek olan kafile, maçın ardında aynı yolla Diyarbakır'a dönerek Çarşamba günü Menemen Belediyespor'la kendi sahasında karşılaşacak. Amedspor,18 Şubat Pazar günü ise deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la puan mücadelesine çıkacak. - DİYARBAKIR