Amed Sportif, Afjet Afyonspor'u Düşünüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de tüm gözler Afjet Afyonspor maçına çevrildi.



Geçen hafta sahasında Bucaspor'la 1-1 berabere kalan ve rakiplerinin oldukça gerisine düşen Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor maçına büyük önem veriyor. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde Teknik Direktör Ahmet Akcan gözetiminde çalışmalarını sürdüren Diyarbakır temsilcisi, iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlıyor. Yaşadığı kötü günlerden kurtulmak ve ligin üst sıralarına hızla tırmanmak için Afjet Afyonspor maçı başta olmak üzere ligde kalan tüm maçlarını kazanmayı planlayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçmişi unuttu. Kaybedilen maçlar, iç saha maçlarına alınan kötü sonuçlara sünger çeken Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor maçıyla birlikte lige yeni bir sayfa açmak istiyor. - DİYARBAKIR