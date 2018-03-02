Amd'ye Kripto Para Piyangosu

Kripto para madenciliği özellikle geçtiğimiz sene ekran kartı pazarını derinden etkiledi. Çok büyük miktarlarda ve sık alım yapılan pazarlardan biri haline gelen ekran kartı pazarı, böylece oyunculardan daha fazla rağbeti kripto para madencilerinden gördü. Aslında bu şirketler için bir yerde iyi oldu, zira bu sayede AMD de NVIDIA da kazandı. Oyuncular tarafından ortalama 3 yılda bir değiştirilen ekran kartları, kripto para madencilerinden çok daha fazla rağbet gördü. Özellikle AMD kartlara ilgi gösteren madenciler, bu sayede AMD'nin 2017'de pazar payını arttırmasını sağladı.

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GPU pazarından gelen yeni bilgilere göre AMD, madencilerden NVDIA'ya göre daha fazla rağbet görmüş durumda. Pazar payını 2017'de 3'üncü çeyrekte yüzde 27.2 seviyesinden 4'üncü çeyrekte yüzde 33.7'ye yükselten AMD, NVIDIA karşısında ciddi bir atak gerçekleştirmiş oldu. Zira NVIDIA aynı dönemde, yüzde 72.8'den yüzde 66.3 seviyesine geriledi.

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Bu dönemde kripto para madencilerine toplamda 3 milyondan fazla ekran kartı satan AMD, bundan yaklaşık olarak 776 milyon dolar gelir sağlamış durumda.

Kripto para madencilerinin ekran kartlarına ilgisi 2018 yılında da devam edecek gibi görünüyor ve bu süre kuşkusuz ekran kartı üreticilerine yaramaya devam edecek.