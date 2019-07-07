AMD vs NVIDIA: Orta Segment Ekran Kartlarında Hangi Ürünler Öne Çıkıyor?

AMD, geçtiğimiz E3'te Radeon 5700 ve 5700XT model ekran kartlarını tanıtmıştı. ABD merkezli üretici, bu ekran kartlarının NVIDIA tarafındaki rakipleri RTX 2060 (350 dolar) ve RTX 2070 (400 dolar) modellerinden daha hızlı olduğunu da söylemişti. Radeon ekran kartlarının, rakip gösterildiği ekran kartlarıyla aralarında 30 ile 50 dolar fark var. Bu fiyatlandırma, AMD'nin politikasına çok tersti çünkü şirket, eskiden ekran kartlarını NVIDIA'ya göre daha ucuza satışa sunardı.

AMD'nin yaptığı bu hamle, oldukça cesurca bir hareketti ve NVIDIA ile fiyat konusunda ilk defa eşit şartlarda rekabete gireceklerdi. Daha sonra NVIDIA, RTX 2060 Super (400 dolar) ve RTX 2070 Super (500 dolar) model ekran kartlarını piyasaya sürdü. Ekran kartları, fiyatlarına göre oldukça iyi görünüyordu. Bu yüzden AMD'nin yeni fiyatlandırma politikası suya düşmüştü.

Geçtiğimiz cuma günü AMD, aniden bir indirime gitti. Aslında bu tahmin edilebilir bir şeydi çünkü AMD'nin bu konulardaki politikası genelde daha ucuza satmak. AMD, E3'te açıkladığı gibi Radeon 5700'ü 380 dolar ve Radeon 5700XT'yi 450 dolar fiyatları üzerinden satsaydı elde etmek istediği satışlara ulaşamayacaktı. Dev üretici, şimdi 30 ve 50 dolarlık indirimlerle 5700'ı 350 dolar, 5700XT'yi de 400 dolar fiyatlarıyla satacak. Bu sayede bu ekran kartları, NVIDIA ekran kartları yerine kullanılabilecek güçlü alternatifler hâline gelecekler. Tabii ışın izleme teknolojisini istemeyen kullanıcılar için.

Ekran kartlarının mimarilerinden bahsedecek olursak 5700 ve 5700XT modelleri, RDNA mikro-mimarisi üzerine kurulu ilk ekran kartları olacak. Tanıtımdan önce sıklıkla Navi olarak bahsedilen bu mikro-mimarinin, AMD hayranları üzerinde çok etkili olması bekleniyor. Navi yalnızca AMD'nin ekran kartlarına değil, aynı zamanda Sony ve Microsoft'un yeni oyun konsollarına da güç verecek.

2020 yılının sonlarına doğru birçok oyunsever, Navi tabanlı cihazlardan oyun oynuyor olacaklar. Söylemekte fayda var, Navi tabanlı 5700 ve 5700XT önümüzdeki dönemlerde çıkması beklenen oyun konsollarında olacak ekran kartları gibi performans canavarı olmayacaklar. Bu iki ekran kartı, bilgisayarını biraz daha güçlü hâle getirmek isteyen oyuncuların tercih edeceği orta segment ürünler olacak.

Orta segment ürünler olarak incelendikleri zaman oldukça iyi iş çıkaran bu iki model, yakın zamanda NVIDIA Geforce Experience kalitesine ulaşan AMD Radeon Software'i destekleyecek. Bu sayede fazla uğraşmaya gerek kalmadan oyunlardan alınabilecek en iyi görüntü ayarları otomatik olarak yapılabilecek. Testlere göre 5700 ve 5700XT ekran kartları, çoğu oyunda oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan testleri konuşmaya başlayalım.

Testler, Intel i9-9900K işlemci, 16 GB RAM ve 256 GB SSD'ye sahip bir bilgisayar üzerinden yapılmış ve her iki markanın ekran kartları da Windows 10 üzerinde en güncel sürücülerle test edilmiş. AMD tarafından Radeon 5700, 5700XT ve NVIDIA tarafından RTX 2060, 2060 Super, 2070 Super modelleri karşılaştırılmış. Aynı zamanda RDNA mikro-mimarisinin ne kadar başarılı olduğunu göstermek adına teste Vega mikro-mimarisine sahip AMD Vega 56 model ekran kartı da dâhil edilmiş. Aşağıdaki görsellerden hangi ekran kartının hangi oyunlarda saniye başına kaç kare ürettiğini görebilirsiniz.

Overwatch test sonuçları:

Rise of the Tomb Raider test sonuçları:

Battlefield V test sonuçları:

AMD'nin Radeon 5700 ve 5700XT model ekran kartlarının, NVIDIA ekran kartlarına alternatif olarak çıkması beklenirken açıklanan fiyatlar bir nebze hayal kırıklığı olmuştu. Şimdi gelen indirimle birlikte artık iyi birer alternatif olabilirler.