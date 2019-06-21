AMD Tehdidinden Çekinen Intel, İşlemci Fiyatlarında Yüzde 15 İndirim Yapacak

AMD, temmuz ayının başında Ryzen işlemcilerinin üçüncü serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. PCIe 4.0 desteği ve buna uyumlu olarak hazırlanan anakartlarla birlikte piyasaya sürülmeye hazırlanan işlemciler, bilgisayar sektörünü yakından takip eden kişiler tarafından merakla beklenirken, AMD'nin en büyük rakibi Intel de AMD'nin bu ürünlerinden az da olsa rahatsızlık duyuyor. Bunun nedeni, AMD'nin üçüncü nesil işlemcilerinden beklentinin, hem şirket hem de potansiyel müşteriler tarafından fazlasıyla yüksek olması. Hal böyle olunca Intel, işlemcilerinde yüzde 15'e varan indirimler yapmaya karar verdi.

Geçtiğimiz hafta AMD Ryzen 9 3950X'in, Intel Core i9 9980 XE işlemcisini Geekbench üzerinde yapılan testlerde geçtiğini, bunun sonucunda da dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olma ünvanını kazandığını siz değerli takipçilerimizle paylaşmıştık. Intel'in indirim kararı almasının haklı nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğu iddia ediliyor bunun nedeni, piyasaya sürülecek olan AMD işlemcilerinin fiyatının zaten daima Intel'e oranla daha düşük olması. Bilgisayar kullanıcılarının daha düşük ücretlerle daha iyi bir işlemci almak isteyeceğini düşünen Intel, bu yöntemle hem kendi işlemcilerinin biraz daha fazla satılmasını hem de AMD'nin etiketlerine az da olsa yaklaşmayı hedefliyor.

Intel'in indirim kapsamı sadece 8 ve 9. nesil işlemcilerini kapsayacak. Yapılacak olan indirimin seviyesi maksimum yüzde 15 olacak. Bu indirim oranı da Intel'in en pahalı ürünleri düşünüldüğü zaman maksimum indirimin 75 dolar (yaklaşık 450 TL) olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili olarak bir de detaylı tablo oluşturuldu. Dilerseniz bu tabloyu yakından inceleyelim;

Yukarıdaki listeye göre üst sınıf işlemcilerin fiyatları neredeyse aynı olacak ancak Intel'in 9. nesil i5 ve i3 işlemcilerinin fiyatlandırmaları hala biraz daha yüksek. Peki siz bir işlemci alacak olsanız, tercihiniz ne olurdu ve bu fiyatlar sizler için ne kadar makul? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.