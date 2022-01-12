AMD, Radeon Super Resolution yazılımı tanıttı!

Amd, CES 2022'de yeni bir oyun yazılımı özelliğini duyurdu. AMD'nin geliştirdiği yeni yazılım FidelityFX Super Resolution'ı destekleyecek şekilde özel olarak güncellenmiş olsa bile hemen hemen her oyuna yapay zeka desteği ile çözünürlük iyileştirmelerini getirmeyi vaat eden yeni yazılımı Radeon Super Resolution'ı tanıttı.

AMD'ye göre, Radeon Super Resolution, FidelityFX Super Resolution ile aynı algoritma üzerine inşa edildi, ancak AMD'nin Adrenalin yazılımı paketine sürücü tabanlı bir özellik olarak entegre edilmiştir ve çok daha geniş bir oyun kütüphanesi üzerinde çalışmasına izin verilir.

Oyunu başlattıktan sonra, oyuncular Adrenalin'de RSR'yi aktif edebilecekler ve oyunlarındaki çözünürlüğü düşürebilecek ve yeni yazılımdan artırılmış performans avantajları elde edebilecekler.

RADEON SUPER RESOLUTION NASIL AKTİF EDİLİR?

Radeon Super Resolution'ı aktif edebilmeniz için ilk önce masaüstüne sağ tıklayarak AMD Radeon Settings'e tıklayınız. Ardından açılan ekranda Display menüsüne tıklayınız. Karşınıza çıkan ekranda Virtual Display Resolution seçeneğini aktif ederek Radeon Super Resolution'ı aktif edebilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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