AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Yayınlandı

AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

AMD, grafik kartları için yepyeni bir sürücü yayınladı.

AMD, grafik kartları için yepyeni bir sürücü yayınladı. Sürüm notlarına göre, AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 sürücüsü, Doom Eternal'ın Vulkan Ray Tracing için resmi destek ekliyor.

AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2

Ek olarak, bu yeni sürücü ayrıca üç yeni Vulkan uzantısı için destek ekler. Sadece bu değil, MechWarrior 5: Mercenaries'de meydana gelen bazı görsel kusurları da düzeltir.

Bu yeni sürücüyü indirebilirsiniz. Aşağıda ayrıca tam değişiklik günlüğünü de bulabilirsiniz.

AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Güncelleme Notları

için Vulkan Ray Tracing desteği eklendi.

VK_EXT_custom_border_color: Bu uzantı, uygulamaların örnekleyici adres modu için özel bir kenarlık rengi belirlemesine olanak tanır.

VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow: Bu uzantı, gölgelendirici modüllerinin kullanımı için SPV_KHR_subgroup_uniform_control_flow SPIR-V uzantısının kullanılabilirliğini ortaya çıkarır. SPIR-V uzantısı, ayrılan alt grupların yeniden birleşeceği konusunda daha güçlü garantiler sağlar.

VK_EXT_color_write_enable: Bu uzantı, uygulamaların bir ardışık düzen dinamik durumu aracılığıyla renkli eklerin çıktısını almak için yazmaları seçmeli olarak etkinleştirmesine ve devre dışı bırakmasına olanak tanır. Bu, artan verimlilik için boru hattı sayılarını azaltma potansiyeline sahiptir.

DirectX® 11'de MechWarrior 5™: Mercenaries oynarken, Radeon RX 6000 serisi grafik ürünleri gibi bazı AMD Radeon grafik ürünlerinde görsel bozulmalar gözlemlenebilir.

Windows® 7 tabanlı sistemlerde AMD Otomatik Algıla ve Güncellemeleri Yükle yardımcı programı çalıştırıldıktan sonra bir hata mesajı – Hata 184 – alınabilir.

Adobe Substance 3D Painter™, bu uygulamayı Radeon RX 6900 gibi bazı AMD Radeon grafik ürünlerinde çalıştırırken donabilir.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Diego Costa Fatih Terim Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 Yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:38:55. #1.15#

title