AMD Radeon RX 6600 XT'nin Ağustos'ta Çıkacağı Bildiriliyor

AMD Radeon RX 6600 XT grafik kartının iddia edilen fiyatlandırma ve performans rakamları çeşitli sızıntılar tarafından rapor edildi.

AMD Radeon RX 6600 XT grafik kartının iddia edilen fiyatlandırma ve performans rakamları çeşitli sızıntılar tarafından rapor edildi. Ayrıntılara göre, Radeon RX 6600 XT, umduğumuz ana fiyatlandırmaya gelmeyebilir, ancak eski beklentilerden biraz daha yüksek bir performansa sahip gibi görünüyor.

Coreteks ve Moore's Law is Dead son videolarında AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartının beklenen fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında konuşuyor. Alacağımız RDNA 2 GPU'ların en küçüğü ucuz bir fiyata gelmeyecek. Coreteks, lansman için grafik kartının şu andan bir ay sonra Ağustos ayında geleceğini, bu nedenle Temmuz sonu veya Ağustos başında bir duyuru duyabileceğimizi belirtiyor.

Fiyatlandırmaya gelince, AMD Radeon RX 6600 XT'nin MSRP'de 399 ABD Doları fiyatına sahip olduğu söyleniyor. Şimdi, bu açıkça, kart için tahmin ettiğimiz 299-329 $ ABD fiyatından çok daha yüksek ve onu RTX 3060 Ti ile aynı seviyeye getiriyor.

Bu, AMD'nin birkaç yıl önce Radeon RX 5700 XT grafik kartı için istediği fiyatla aynı ve bu, Navi 23'ten daha üst seviye bir çipe dayanıyordu.

Fiyatın neden bu kadar büyük bir artış gördüğüne dair hiçbir neden belirtilmedi. ana akım varyantlar için ancak RX 6700 XT için fazladan ödeme yapmak, RX 6600 XT gerçekten 400 ABD doları civarında biterse daha iyi bir karar gibi görünüyor.

Kaynak: Turkmmo