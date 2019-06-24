AMD'nin Yeni Kralı Ryzen 3800X'in Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

AMD Ryzen 7 3800X'in benchmark sonuçları Geekbench'ten geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre Ryzen 7 3800X, çoklu çekirdek performansında 34.059 gibi bir skor elde ederek Intel Core i9-9900K'nın 33.173'lük çoklu çekirdek performansını yüksek bir farkla geçiyor. Buysa Ryzen 7 3800X'nin 399 dolarlık fiyatı göz önüne alındığında gayet iyi bir performans demek.

Bununla birlikte Ryzen 7 3800X, tek çekirdek performansında 9900K'dan geride kalıyor. Ryzen 7 3800X'in tek çekirdekle Geekbench skoru 5.406 iken, Intel 9900K'da bu sayı 6.633. Buna göre iş tek çekirdek performansına gelince, Intel zirvede kalacak diyebiliriz.

Geekbench'in yazdığına göre, AMD'nin işlemcisi X470 anakartında 16 GB 2133 MHz RAM ile test edilmiş; bu da bu kadar güçlü bir işlemciye biraz hakaret gibi. X570 serisi anakartı ve daha yüksek hızlardaki RAM'ler ile daha iyi performanslara ulaşabilir mi emin olmasak da çok fazla beklememize gerek yok. Zira yeni işlemciler 7 Temmuz'da piyasaya sürülecek.