AMD Navi Mimarisine Sahip Ekran Kartları Beklenenden de Ucuz Olacak

Geçtiğimiz Haziran ayında Navi mimarisine sahip yeni ekran kartları Radeon RX 5700 XT ve RX 5700'ü duyuran AMD, kartların fiyatını sırasıyla 449 ve 379 dolar olarak açıklamıştı. AMD'nin 50. yılına özel olarak üretilecek Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition'ın ise 499 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyordu.

Bugün ortaya çıkan yeni bir fiyat listesine göre ise AMD'nin yeni nesil ekran kartları beklenenden de ucuz olacak. VideoCardz tarafından duyurulan yeni fiyatlar henüz AMD tarafından doğrulanmamış olsa da gerçeklik payı oldukça yüksek. VideoCardz'ın paylaştığına göre Radeon RX 5700, XT 399 dolar; RX 5700, 349 dolar ve Anniversary Edition modeli, 449 dolar fiyatla satışa çıkacak.

AMD'nin yeni ekran kartları için belirlediği yeni fiyatlandırma politikası oldukça agresif görünüyor. Navi serisiyle birlikte Nvidia ile çok ciddi bir rekabete gireceğini düşündüğümüz AMD'nin bu kartları önümüzdeki aylarda piyasalarda olacak.