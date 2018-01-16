Amd Güvenlik Açıklaması

Google Project Zero (GPZ) Variant 1 (Bounds Check Bypass veya Spectre), AMD işlemcilere uygulanabilmektedir.

Bu tehdidin bir işletim sistemi (OS) yaması ile engellenebileceğini düşünüyoruz ve OS sağlayıcılarıyla bu sorunu gidermek için çalışmaktaydık.

Microsoft şu anda AMD sistemlerin büyük çoğunluğu için yamalar dağıtmakta. Geçtiğimiz hafta bazı eski AMD işlemcilerde (AMD Opteron, Athlon ve AMD Turion X2 Ultra aileleri) yamanın dağıtımını duraklatan bir sorunu da çözmek için yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu sorunun kısa bir süre içinde çözüleceğini ve önümüzdeki hafta Microsoft'un bu eski işlemciler için güncellemeleri dağıtmaya devam edeceğini umuyoruz. Son detaylar için lütfen Microsoft'un web sayfasını ziyaret ediniz.

Linux dağıtıcıları da AMD ürünlerine yönelik yamalarını çıkarıyorlar.

GPZ Variant 2 (Branch Target Injection veya Spectre), AMD işlemcilere uygulanabilmektedir.