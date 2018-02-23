AMD EPYC Embedded ve Ryzen Embedded İşlemcileri Duyurdu



AMD EPYC Embedded 3000 "Zen"in gücünü ağ, depolama ve sınır bilişim cihazları gibi çeşitli yeni pazarlara getirirken, AMD Ryzen Embedded V1000 ise medikal görüntüleme, endüstriyel sistemler, dijital oyunlar ve ince istemcileri hedefliyor. Bu yeni AMD Embedded işlemciler, ilerlemiş performans, sıra dışı entegrasyon ve yonga üzerinde güvenlik sunuyor.

AMD Veri Merkezleri ve Gömülü Çözümler İş Grubu Genel Müdürü ve Kurumsal Başkan Yardımcısı Scott Aylor, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Bugün PC'lerden, laptoplardan ve veri merkezlerinden yüksek performanslı x86 'Zen' mimarisini ağ, depolama ve endüstriyel çözümlere, AMD EPYC Embedded ve AMD Ryzen Embedded ürün aileleri ile, çekirdekten sınıra değişken performansı sunarak getiriyoruz. AMD EPYC Embedded 3000, yeni nesil ağ işlevleri sanallaştırması, yazılımla belirlenen ağ ve ağa bağlı depolama uygulamaları için performans seviyesini artırıyor. AMD Ryzen Embedded V1000 ise 'Zen' çekirdek mimarisi ve 'Vega' grafik mimarisini bir araya getirerek, medikal görüntüleme, oyun ve endüstriyel sistemler gibi alanlarda alan ve güç tasarrufu sunan tek bir yongada muhteşem grafik sağlıyor. Bu yüksek performanslı ürünlerle birlikte AMD, gömülü işlemcilerde yeni bir çağın öncüsü olacak."

AMD EPYC Embedded 3000 ve AMD Ryzen Embedded V1000 tabanlı ürünler için çeşitli müşteriler de açıklanmış durumda:

Genel tıbbi görüntüleme, kadın sağlığı ve kardiyovasküler teşhis için kullanılan Esaote ultra performanslı MyLab™9 eXP ultrason sistemi, Ryzen Embedded V1000 tabanlı olarak sunulacak ve üçüncü çeyrekte satışta olması bekleniyor.

Ryzen Embedded tabanlı Quixant QX-70 4K Ultra HD oyun platformu şu anda mevcut.

Aralarında yerleşik oyun platformu, multimedya oyun motoru, tıbbi, otomasyon ve oyun uygulamalarına yönelik yüksek performanslı Com-E modülü ve bir mini-ITX gömülü anakart gibi Ryzen Embedded V1000 tabanlı Advantech'ten dört ürün.

16'dan fazla büyük ekosistem ortağı ve şirketi de AMD EPYC Embedded 3000 ve AMD Ryzen Embedded V1000 teknolojilerine sahip anakart ve erişim yazılımını satın alabilecek. Bunların arasında:

Yeni IBASE MI988 Mini-ITX anakart, SI-324 4x HDMI 2.0 dijital signage oynatıcı ve FWA8800 1U rackmount ağ aracı, veri merkezi sınıfı güvenilirlik, gelişmiş entegrasyon ve üstün performansı birçok gömülü uygulamaya sunuyor.

Geliştiricilere gelişmiş performans ve özellikleri sunarak gömülü ekosistemi genişletmelerini sağlayan Mentor Embedded Linux ve Codesourcery yazılım araçları da bugünden itibaren mevcut.

AMD'nin bugünkü açıklamasıyla birlikte oluşan heyecan ve momentum, çeşitli önemli noktalarla da destekleniyor.

AMD EPYC Embedded 3000 işlemci portföyünün sundukları:

Rakipten dolar başına 2.7 kata kadar daha fazla performans

Rakipten 2 kata kadar daha fazla bağlanılabilirlik

Kurumsal seviye güvenilirlik, bulunabilirlik ve hizmet sağlama (RAS) özellikleri

AMD Ryzen Embedded V1000 işlemci portföyünün sundukları:

Önceki nesillere göre performansta 2 kata kadar yükselme

Rakipten 3 kata kadar daha fazla GPU performansı

Çoklu iş parçacıklı performansta rakibe göre yüzde 46'ya kadar daha fazla performans

İyileştirilmiş kart tasarımı için rakipten yüzde 26'ya kadar daha küçük ayak izi

Rack anahtarları veya ince istemci cihazları ya da aradaki herhangi bir ürünü üretsinler; performansa ek olarak güvenlik de kurumsal müşterilerimiz için önemli bir nokta. AMD EPYC Embedded ve AMD Ryzen Embedded işlemciler; yonga üzerinde güvenliğe sahip işlemci ile verilerin korunmasına donanım seviyesinde yardımcı olurken, sistemlerin güvenli yazılımla çalıştırıldığından emin olmak için donanımsal olarak doğrulanmış başlatma özellikleriyle de donatılmışlardır. Ek olarak Güvenli Bellek Şifreleme (SME); izin verilmeyen fiziksel bellek erişimini tespit edebilirken, Güvenli Şifrelenmiş Sanallaştırma (SEV) ise sanal makine (VM) belleğini şifreleyerek daha da ileri bir tespit imkanı sunuyor ve bunu uygulama seviyesinde değişiklikler yapmadan sağlıyor.

AMD EPYC Embedded 3000 Ürününe Genel Bakış

Dörtten 16 çekirdeğe kadar tasarımlarla yüksek ölçeklenebilirli işlemci ailesi, tek ve çoklu iş parçacıklı kurulumları mevcuttur.

30W'tan 100W'a kadar TDP desteği.

64 adete kadar PCIe® hattı ve sekiz kanala kadar 10 GbE desteği ile genişletilebilir, gömülü I/O.

32MB'a kadar paylaşımlı L3 arabelleği ile dörde kadar bağımsız bellek kanalı.

Veri tespiti, doğrulaması, kurtarılması ve korunması için rakipsiz; kurumsal seviye RAS ile sistemlerin en sıkı kurumsal ortamlarda bile sürekli çalışmasını garantilemeye yardımcı olur.

Kripto ortak işlemi için dahili güvenli işlemci, izinsiz fiziksel bellek erişimine karşı SME; VM belleğini şifreleyerek uygulama kodlarını bozmadan çeşitli yönetici saldırılarına karşı korumaya yardımcı olan SEV.

10 yıla kadar ürün bulunabilirliği ile müşterilere uzun ömürlü destek sunuyor.

AMD Ryzen Embedded V1000 Ürününe Genel Bakış

Sıra dışı Hızlandırılmış İşlem Ünitesi (APU);yüksek performanslı 'Zen' işlemcileri ve 'Vega' grafik işlemcileri tek bir zarda birleştirerek, dörde kadar CPU çekirdeği ve sekize kadar iş parçacığının yanında, 11'e kadar GPU bilgi-işlem ünitesi ile 3.6 TFLOPS kadar yüksek işlem çıkışına erişebiliyor.

'Zen' ve 'Vega' mimarilerinin gücünü birleştiren Ryzen Embedded V1000 ailesi; önceki nesillerle karşılaştırıldığında yüzde 200'e kadar daha fazla performans sunuyor.

Yüksek performanslı cihazları ölçeklendirilebilir kılan, enerjiye odaklı uygulamalarda ise güç tüketimini azaltan, 12W'tan 54W'a kadar TDP menzili.

16 PCIe hattı, çift 10 GbE, dörde kadar USB 3.1/USB-C bağlantıları gibi genişletilebilen USB seçeneklerine ek olarak USB; SATA ve NVMe desteğiyle güçlü I/O yetenekleri.

Dörde kadar bağımsız 4K ekran çalıştırma; yeni nesil görsel netlik isteyen uygulamalar için 5K grafik desteği; tüm bunlara ek olarak H.265 şifre çözme ve şifreleme ve VP9 şifre çözme desteği ile küçük bir pakette muhteşem çözünürlük.

3200 MT/s'ye kadar performansla, çift kanal 64-bit DDR4 ile donatıldı.

Kripto ortak işlemi için dahili güvenli işlemci, izinsiz fiziksel bellek erişimine karşı savunma için SME; VM belleğini şifreleyerek uygulama kodlarını bozmadan çeşitli yönetici saldırılarına karşı korumaya yardımcı olan SEV.

10 yıla kadar ürün bulunabilirliği ile müşterilere uzun ömürlü destek sunuyor

http://www.teknotalk.com/amd-epyc-embedded-ve-ryzen-embedded-islemcileri-duyurdu-62337/