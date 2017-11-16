Amd'den Süperbilgisayar Performansı

AMD SC17'de AMD EPYC ve AMD Radeon Instinct yüksek performanslı platformlarla "herkes İçin süper bilgisayar performansı'" sunuyor.



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AMD bu geniş portfolyoyu, içerisinde güncellenmiş geliştirme araç ve kütüphanelerini barındıran yeni ROCm 1.7'nin de bulunduğu yazılımlarla birleştirerek, hazır AMD EPYC tabanlı PetaFLOP sistemleri mümkün kılıyor.



Hem heterojen süperbilgisayar sistemlerini hem de belleğe bağlı, işlemci ile yönlendirilen, EPYC'li yüksek performanslı platformları geniş anlamda destekleyen AMD, çoklu iş yüklerinin ihtiyaçlarına benzersiz olarak Dolar başına performansta Intel Xeon Platinum 8180M'e göre EPYC 7601 ile 3 kata kadar avantaj sağlıyor. AMD çözümleri için hedef iş yükleri arasında makine öğrenimi, hava durumu modelleme, işlemsel akışkan dinamiği, havacılık ve otomotiv sektörleri için simülasyon ve çarpışma analizi, petrol ve doğalgaz keşifleri ve daha fazlası yer alıyor.







Etkinlikte ASUS'un RS720A-E9 ve RS700A-E9 sunucuları, GIGABYTE Technology'nin R ve G serisi rack sunucuları, Penguin Computing'in Altus serisi 1U ve 2U sunucu platformları, Supermicro'nun EPYC tabanlı A+ sunucuları, TYAN'ın EPYC işlemcili sunucuları ile BOXX, EchoStreams, HPE gibi firmaların AMD tabanlı çözümleri de yer aldı.



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AMD'den Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal, Tümleşik ve Yarı Özelleşmiş Ürünler Genel Müdürü Forest Norrod konu ilgili olarak şunları söyledi: "Endüstrinin lider sistem sağlayıcıları, HPC iş yükleri üzerinde sıra dışı işlem yeteneğine sahip AMD tabanlı çözümlerinin tümüyle burada SC17'deler. AMD portfolyosunun gücü, açık platform yaklaşımında yaptığımız yatırımlarla da tekrardan altı çizilmiş oldu. Sadece AMD yüksek performanslı İşlemci ve GPU ürünlerinin yanı sıra, ROCm ile tam bir açık kaynak yazılım geliştirme ortamı sunuyor."



amamen AMD içerikli PetaFLOP Superbilgisayar Platformu



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AMD için SC17'deki öne çıkan içeriklerden biri de tek bir EPYC 7000 serisi işlemci ile her biri 12.3 TFLOP tek doğruluklu performansı sunan dört adet Radeon Instinct MI25 GPU'nun gücünü birleştiren, Inventec P47 sistemi. Büyükten hiper boyutlu yerleştirmeler için AMAX, içerisinde barındırdığı 20 adet P47 platformu ile PetaFLOP'a kadar performans sunan ve çekmece başına 10 terabayttan fazla DDR4 bellek sunan [SMART]Rack P47'yi geliştirdi. [SMART]Rack P47 aynı zamanda gerçek zamanlı sıcaklık, güç ve sistem sağlığının kesintisiz çalışma için önemli olduğu GPU tabanlı kurulumlarda uzaktan takip ve yönetim yazılımı olan, HPC optimizasyonlu [SMART]DC DCiM yazılımını da barındırıyor. Bununla birlikte deep-learning, öngörü ve eğitim iş yüklerinin kolay implementasyonunu sağlayan AMD'nin ROCm yazılım platformunu da barındırmaktadır.



ROCm Açık Yazılım Platformu



AMD EPYC ve AMD Radeon Instinct performansı, yeni ROCm 1.7 sürümünde desteklenmektedir. Heterojen bilgi işlem sistemleri için en kullanışlı açık kaynaklı yazılım platformunun üzerinde kurulan ROCm 1.7, GPU hızlandırması ve FPGA'ler gibi diğer hızlandırıcıların gücünü kullanabilmek için modern programlama dilleri için matematik kütüphaneleri ve yazılım geliştirme desteği sağlıyor. ROCm 1.7 sürümü, en yeni Radeon GPU donanımı için çoklu GPU desteği barındırırken, MIOpen kütüphanelerinde TensorFlow ve Caffe desteği de sunuyor.



Heterojen bilgi işlem stratejileri için temel oluşturacak bu çözüm, EPYC, Radeon Instinct ve ROCm 1.7 ile sunulan yeni AMD teknoloji çözümünü barındırıyor. P47 platformunun ve ROCm 1.7'nin piyasaya sunulması, optimizasyon ve inovasyonun donanım seviyesinde nasıl ilerlediğini gösteren önemli adımlar.



