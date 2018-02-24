Amd'den Ryzen Embedded İşlemciler!

AMD EPYC Embedded 3000, "Zen"in gücünü ağ, depolama ve sınır bilişim cihazları gibi çeşitli yeni pazarlara getirirken, AMD Ryzen Embedded V1000 ise medikal görüntüleme, endüstriyel sistemler, dijital oyunlar ve ince istemcileri hedefliyor. Bu yeni AMD Embedded işlemciler, ilerlemiş performans, sıra dışı entegrasyon ve yonga üzerinde güvenlik sunuyor.

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AMD Veri Merkezleri ve Gömülü Çözümler İş Grubu Genel Müdürü ve Kurumsal Başkan Yardımcısı Scott Aylor, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Bugün PC'lerden, laptoplardan ve veri merkezlerinden yüksek performanslı x86 'Zen' mimarisini ağ, depolama ve endüstriyel çözümlere, AMD EPYC Embedded ve AMD Ryzen Embedded ürün aileleri ile, çekirdekten sınıra değişken performansı sunarak getiriyoruz. AMD EPYC Embedded 3000, yeni nesil ağ işlevleri sanallaştırması, yazılımla belirlenen ağ ve ağa bağlı depolama uygulamaları için performans seviyesini artırıyor. AMD Ryzen Embedded V1000 ise 'Zen' çekirdek mimarisi ve 'Vega' grafik mimarisini bir araya getirerek, medikal görüntüleme, oyun ve endüstriyel sistemler gibi alanlarda alan ve güç tasarrufu sunan tek bir yongada muhteşem grafik sağlıyor. Bu yüksek performanslı ürünlerle birlikte AMD, gömülü işlemcilerde yeni bir çağın öncüsü olacak."

AMD EPYC Embedded 3000 ve AMD Ryzen Embedded V1000 tabanlı ürünler için çeşitli müşteriler de açıklanmış durumda:

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