Amd'den Önemli Bilgiler Geldi

AMD, oyun geliştiricilerinin buluştuğu GDC 2018'de, Unity Lightmapper ile Radeon Rays için genişletilmiş desteği duyurdu. Açık kaynaklı, yüksek verimlilikli, yüksek performanslı GPU ile hızlandırılan ışın izleme (ray tracing) yazılımı, oyun geliştiricilerin daha yüksek görsel kalite ve büyüleyici fotogerçekçi 3D görsellere gerçek zamanlı olarak erişmesini mümkün kılıyor.

İLGİLİ HABER Windows'tan sevindiren yenilikler

Radeon ProRender artık geleneksel pikselleştirme tabanlı işlemeyi de barındıran ışın izleme tekniklerinin, gerçek zamanlı olarak GPU ile hızlandırılmasını destekliyor.

Oyunlar için ışın izleme henüz erken aşamalarında. Ancak profesyonel uygulamalarda gerçek zamanlı ışın izleme, iyi oturmuş bir işleme tekniği. Şimdi Vulkan üzerine inşa edilmiş ProRender, geliştiricilerin interaktif fotogerçekçi grafikler sunmasını mümkün kılmaya devam ediyor. Gerçek zamanlı görselleştirmeyi bir gerçeklik haline getirmek için, profesyonel geliştiricilerle aktif olarak çalışmaktayız.

Karşınızda Radeon GPU Profiler 1.2: AMD, düşük seviye optimizasyon geliştirici aracı olan Radeon GPU Profiler'ın yeni sürümü 1.2'yi sundu. Bu sürüm RenderDoc için uyumluluk, yerleşik kare hata ayıklama ve profilleme, engel neden kodları ve gelişmiş kare genel bakışı sunuyor. RGP 1.2 ile geliştiriciler, RenderDoc tekrarlarından RGP profilleri üretebilecek, RGP'den tekrar seçebilecek ve bunlara RenderDoc üzerinde bakabilecek veya tam tersini yapabilecekler.

İLGİLİ HABER YouTube'dan Chrome sürprizi

Radeon GPU Profiler, dahili donanım iş parçacığı izleme ve Radeon GPU'larda detaylı zamanlama ve meşguliyet bilgisi sunan, ilk PC grafik aracıdır. Radeon™ GPU Profiler 1.2'nin çıkışı, içerisinde RenderDoc operasyonları, detaylı engel kodları ve gelişmiş kare genel bakışı gibi heyecan verici özellikleri sunuyor.

Radeon GPU Profiler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu inceleyebilirsiniz:

Radeon GPU Profiler 1.2

Yeni Vulkan 1.1 için destek: AMD, The Khronos Group ile Vulkan 1.1'in çıkışı için uygun bir sürücü geliştirmek için yakın olarak çalıştı. API'ye yapılan bu büyük güncelleme, halihazırdaki Vulkan topluluğunu mutlu edecek ve kullanıcı tabanını genişletmeye devam edecek. Graphics Core Next (GCN) mimarisini baz alan her AMD APU veya Radeon GPU, halihazırda Vulkan'a uyumlu.

İLGİLİ HABER Hatalar iPhone X reklamına sızdı!

Compressonator 3.0: Tasarımcıların basit bir kullanıcı arayüzü ile 2D kaplamaları ve 3D yapıları sıkıştırmasını mümkün kılar. Compressonator tüm yaygın dosya formatlarını ve kodeklerini destekler, sıkıştırılmış 3D modelleri DX12, Vulkan ve Open GL'de gösterebilir. Compressonator aynı zamanda her bir varlığı veya birden çok varlığın grup halinde sıkıştırılmasında derinlikli bir özelleştirmeye imkan tanır. Kullanıcılar orijinal ve sıkıştırılmış dosyaları görsel ve analitik olarak, işlemin her aşamasında karşılaştırabilirler.

Son olarak AMD, ReSX programındaki en yeni gelişmeyi duyurdu. Radeon Software grubunun içerisindeki özel bir girişim olan Project Radeon eSports Experience dünyanın en popüler eSpor oyunlarına oynanış iyileştirmeleri getirmeye odaklandı.

PlayerUnknown's Battlegrounds, Overwatch ve Dota 2 için daha önce açıklanan iyileştirmelere ek olarak AMD, en yeni Radeon Software sürümüyle de büyüleyici bir grup performans kazanımları da sundu: Radeon Software Adrenalin Edition'ın piyasaya sunulmasından bu yana; Fortnite'ın kare oranı (%8), 99. Yüzdesel kare süreleri (%7) ve tıklama tepkisi (%13) artarak, sıra dışı bir eSpor deneyimi sundu.