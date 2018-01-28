Amd'den İki Dev Transfer

Rayfield, AMD'nin tüketici, profesyonel ve yarı özelleştirilmiş grafik ürünleri konusunda grafik bölümüyle ilgili tüm stratejik ve kurumsal yönetimden sorumlu olacak.Wang ise AMD grafik ürün ve teknolojileriyle ilgili teknik strateji, mimari, donanım ve yazılım da dahil olmak üzere grafik mühendisliği konusunda her konuda sorumlu olacak.

İLGİLİ HABER Şifrelerin bilinmeyen dünyası

Konu hakkında AMD Başkanı ve CEO'su Dr. Lisa Su, "Mike ve David, karlı kurumsal büyüme ve lider ürün yol haritaları sunma konusunda kendilerini kanıtlamış endüstri liderleridir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti "Geçtiğimiz sene tüketici, profesyonel ve makine öğrenimi pazarları için tanıttığımız GPU ürünleri üzerine kurduğumuz grafik işimizle sağladığımız muhteşem hızlanmamızla 2018'e giriyoruz. Mike ve David'in liderliği altında Radeon'un ayak izlerini oyun, VR ve GPU bilgi-işlem pazarlarında büyütmeye devam edeceğimize inancım tam."

Rayfield AMD'ye, büyüme, derin müşteri ilişkileri ve sonuç alma konusunda teknoloji endüstrisindeki 30 yılı geçen deneyimini sunacak. AMD'ye katılan Rayfield, önceki görevinde Micron Technology firmasında kıdemli başkan yardımcısı ve Mobil İş Ünitesi genel müdürü olarak görev yaptı. Rayfield'ın liderliği altında Micron'un mobil bölümü, büyük bir gelir artışı ve yüksek karlılığa ulaştı. Bu görevinden önce ise Rayfield, Tegra'nın geliştirildiği bölümün başındaki isim olarak Nvidia'da Mobil İş Ünitesi genel müdürlüğü de yapmıştır.

İLGİLİ HABER 2018'in amiral gemileri ne söylüyor



25 yılı aşkın bir grafik ve silikon geliştirme deneyimine sahip olan Wang, derin teknik uzmanlığının yanında, karmaşık silikon geliştirme konusundaki mükemmel geçmişini de AMD'ye getirmiş olacak. Wang AMD'ye, Synaptics ürünlerindeki silikon sistemlerin geliştirilmesinden sorumlu Sistem Silikon Mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı olduğu Synaptics'ten katılıyor. Wang'ın liderliğinde Synaptics, tasarım ekibini işe alımlar ve organik büyüme ile dörde katladı. Synaptics'e katılmadan önce, GPU'lar, CPU'lar ve APU'lar gibi AMD işlemci ürünlerinde SOC geliştirmesinden sorumlu olarak AMD'de kurumsal başkan yardımcısı görevini yapmıştır. Wang bu görevlerinden önce ATI, ArtX, SGI, Axil Workstations ve LSI Logic gibi şirketlerde çeşitli teknik ve yönetim pozisyonlarında yer aldı.