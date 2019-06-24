AMD 7 nm Epyc Rome Serisi İşlemcilerin Fiyat ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Bilgisayar donanımları sektöründe rekabet her geçen gün kızışmaya devam ediyor. Bugüne kadar Intel'in rakipsiz olarak sürdürdüğü krallık, AMD'nin yeni nesil işlemcileriyle sallanmaya başlandı. Şu ana kadar Intel, işlemci pazarında %90'lık paya sahipti. Ancak AMD'nin üçüncü nesil Ryzen işlemcileri Intel'in ciddi anlamda köşeye sıkışmasına neden oldu. Tüm risklerin farkında olan Intel ise çareyi işlemcilerinde indirim yapmakta buldu ancak bu indirimin ne kadar etkili olabileceği hala büyük bir muamma.

İki dev şirket arasındaki rekabet devam ederken AMD şimdi 7 nm'lik, ikinci nesil Ryzen işlemcileriyle eşdeğer güce sahip olan Epyc Rome serisini Avrasya Ekonomi Komisyonu'na (EEC) sundu. Bu sunumun sızdırılmasıyla birlikte AMD'nin yeni işlemcilerinin özellikleri ortaya çıktı. Bunun haricinde sızıntıların sahibi, bu işlemcilerin analitik olarak fiyatlandırmalarını gün yüzüne çıkardı. Elbette ortaya çıkan bu fiyatlar AMD tarafından doğrulanana kadar kesin diyemeyiz ancak en azından artık AMD'nin Epyc Rome serisi işlemcilerinin özelliklerini ve yaklaşık fiyatlarını bildiğimiz bir gerçek. Dilerseniz gelin bu işlemcilerin özelliklerine yakından bakalım.

8 çekirdekten 64 çekirdeğe kadar çıkan farklı modellerden oluşacak bu seri, seviyesindeki diğer işlemcilerle kıyaslandığında neredeyse her bütçeye hitap edecek şekilde hazırlanmış durumda. Ürünlerin en düşük modeli 540 dolardan (yaklaşık 3.100 TL) başlayacak ancak bu modelin bile hızı Intel ile kıyaslandığı zaman gayet yeterli olacağa benziyor. Bu işlemcilerden dikkat çeken modeli ise Epyc Rome 7402. Bu işlemci her ne kadar işlemci hızı olarak 3.35 GHz ile geri planda kalıyor gibi görünse de PCIe 4.0 gibi yeni teknolojilerin pek çoğunu bünyesinde barındırıyor. Bu da Epyc Rome 7402'nin hızını örtbas etmeye yetiyor da artıyor bile.

Tüm bu özellikleriyle birlikte AMD'nin bu işlemcilerinin fiyatlarını Intel'in benzer işlemcileriyle kıyaslamakta da fayda var. Örneğin AMD'nin 32 çekirdekli işlemcisi Intel'in 28 çekirdekli işlemcilerine oranla yüzde 29 daha ucuz. Bunun haricinde 24 çekirdekli işlemcilerde AMD yüzde 57 oranında ve 16 çekirdekli işlemcilerde ise yine AMD, yüzde 69 oranında ucuz görünüyor. Bu da Intel'in bir kez daha köşeye sıkışacağının bir göstergesi.

AMD sunduğu raporda, bu işlemcileri 2019 yılının ikinci ya da üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığını belirtti. Tam bir tarih belirtilmemesinin nedeni olarak AMD'nin pazar araştırması yapması gerektiği ileri sürüldü. Çünkü Intel, rakibinin ataklarına göre pozisyon almaya çalışıyor ve AMD'ye göre fiyat belirlemeleri yapıyor. Bu da fiyatlandırmalarda sürekli olarak bir dalgalandırmaya neden oluyor.

İşlemci sektörü önümüzdeki günlerde biraz daha karışacağa benziyor. Peki sizin bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.