AmCham Türkiye 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye ekonomisine 50 milyar dolardan fazla ekonomik katkı sağlayan 110'dan fazla ABD merkezli şirketi temsil eden Amerikan Şirketler Derneği'nin (AmCham Türkiye ) 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

AmCham Türkiye açıklamasına göre, AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve üye temsilcilerinin katıldığı toplantıda ABD Büyükelçisi Jeff Flake ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da onur konuğu olarak yer aldı. Toplantıda, 2022 yılına ilişkin beklenti ve hedefler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD ve Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bir ticari ilişki içerisinde olduğunu belirtti.

Ticari ve yatırım bağlarını güçlendirmeye devam ederek kazanılacak çok şey olduğuna inandığını kaydeden Flake, şöyle devam etti:

"ABD şirketleri yarattıkları binlerce kişilik istihdam ve neredeyse her sektörde hayata geçirdikleri en iyi uygulamalarla Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağladı. ABD hükümeti adına şirketlerimizin katkılarını takdir ederken, söz konusu Amerikan şirketleri için yürüttükleri çalışmalar nedeniyle AmCham Türkiye'ye teşekkürlerimi sunuyorum."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin, yatırım ve ticaret boyutunda hızla geliştiğini belirtti. ABD'den Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarının 2021'de 1,2 milyar dolar olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, 2003'ten bu yana ABD'den gelen toplam Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) miktarının ise 14,1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Dağlıoğlu, "Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeli de UDY'nin önemine işaret etmektedir. AmCham gibi önemli paydaşlarımızla iş birliği halinde ülkemizin UDY performansını ileriye taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz, Türkiye'yi küresel pazarlara taşıyan güç olmak"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara karşın 2021 yılının Türkiye ve ABD arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki potansiyeli gösterme açısından örnek bir yıl olduğunun altını çizdi.

Turnaoğlu, "ABD ile Türkiye'nin ikili ticaret hacmi 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 28 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, ABD Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olarak konumlandı. Aynı zamanda ABD, 14 milyar dolar yatırım ile Türkiye'ye en fazla doğrudan yabancı yatırım yapan ikinci ülke konumuna geldi." ifadelerini kullandı.

AmCham olarak Türkiye'de faaliyet gösteren, 50 milyar dolarlık ekonomik katkı ve 100 bin kişilik istihdam yaratan 110'dan fazla ABD'li şirketi temsil ettiklerini kaydeden Turnaoğlu, "İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizde hayata geçirebileceğimiz çok daha güçlü bir potansiyel görüyoruz. Hedefimiz iki ülke arasındaki yatırım ve ticareti artırarak Türkiye'yi küresel pazarlara taşıyan güç olmak. Bu doğrultuda çalışmayı ve yönetim kurulumuzun öncelikli olarak belirlediği alanlara odaklanmayı 2022 yılında da artırarak sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.