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Amcasının oğlunu tabanca ile vurdu, evini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Amcasının oğlunu tabanca ile vurdu, evini ateşe verdi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir şahıs, amcasının oğlunu tabanca ile vurduktan sonra evini ateşe verdi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir şahıs, amcasının oğlunu tabanca ile vurduktan sonra evini ateşe verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şahıs, husumetli olduğu amcasının oğlu Y.B'yi tabanca ile elinden yaraladı. Ardından da evini ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Y.B, ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde çıkartılan küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan S.B.'nin bulunması için çalışma başlattı. - KIRIKKALE

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