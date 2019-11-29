Amcasının oğlunu silahla yaraladı
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Amcasının oğlunu silahla yaraladı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

29.11.2019 03:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 03:12
Amcasının oğlunu silahla yaraladı

'nın merkez ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Hoca Hasan Mahallesi Altıparmak Caddesinde, Kadir Ç. ile amcasının oğlu Erol Ç, henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadir Ç, yanındaki silahıyla Erol Ç'yi bacağından vurdu.

Vatandaşların bildirmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Erol Ç'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaçan Kadir Ç'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Amcasının oğlunu silahla yaraladı
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