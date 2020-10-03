Amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - İZMİR
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Amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - İZMİR

03.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 03.10.2020 01:31

İzmir'in Bayındır ilçesinde, tartıştığı amca oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, tartıştığı amca oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü.

Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak'ta, Seyfettin G. (23) ile amca oğlu Zeynel Abidin G. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden pompalı tüfek alan Seyfettin G, Zeynel Abidin G'ye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynel Abidin G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli Seyfettin G. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zeynel Abidin G'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Amca oğullarının kavgası sırasında başından taş ile yaralandığı belirlenen Seyfettin G'nin annesi Bedia G'nin de aynı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - İZMİR
Amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - İZMİR
Amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - İZMİR
Amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - İZMİR

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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