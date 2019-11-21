Amcasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

21.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:40

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Habibfakı Mahallesi'nde Hilmi Ceyhan (8) tarlada çalışan amcası Halil Ceyhan'ın kullandığı traktörün altında kaldı.

Yaralanan küçük çocuk, yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceyhan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hilmi Ceyhan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA