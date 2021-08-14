AMCASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALINDA KALAN YUSUF ARDA, YAŞAMINI YİTİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AMCASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALINDA KALAN YUSUF ARDA, YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde amcasının kullandığı minibüsün altında kalan 2 yaşındaki Yusuf Arda Güldü hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde amcasının kullandığı minibüsün altında kalan 2 yaşındaki Yusuf Arda Güldü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Güldü, kullandığı 02 AAF 640 plakalı minibüsü ile misafirliğe geldiği ağabeyinin evinin önünden ayrılmak için hareket etti. Bu sırada yeğeni Yusuf Arda Güldü minibüsün altında kaldı. Durumu fark eden Hasan Güldü, aracı durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Arda Güldü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Arda Güldü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, amca Hasan Güldü ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AMCASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALINDA KALAN YUSUF ARDA, YAŞAMINI YİTİRDİ
AMCASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALINDA KALAN YUSUF ARDA, YAŞAMINI YİTİRDİ
AMCASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALINDA KALAN YUSUF ARDA, YAŞAMINI YİTİRDİ
AMCASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALINDA KALAN YUSUF ARDA, YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Berdan Mardini Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AMCASININ KULLANDIĞI MİNİBÜSÜN ALINDA KALAN YUSUF ARDA, YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 10:08:35. #1.15#

title