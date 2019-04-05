Amcasını Vuran Gence 6 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Samsun'da amcasını tabancayla yaralayan genç yargılandığı mahkemece 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde geçen yıl Mayıs ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat A. (20), amcası 63 yaşındaki Sezai A.'ya evinin önünde tabancayla ateş açarak yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Sezai A. ameliyata alındı. Ferhat A. ise olay yerinden kaçarak 155 Polis İmdat telefonunu arayıp olay yerine yakın saklandığı yerde suçta kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Ferhat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ferhat A. ile tutuksuz olan Abdullah N.A. ve Nurullah A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ferhat A., 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi. Abdullah N.A. ise olayı azmettirmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken Nurullah A. ise beraat etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA