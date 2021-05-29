Amcasını tüfekle vuran şahıs tutuklandı
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Amcasını tüfekle vuran şahıs tutuklandı

Amcasını tüfekle vuran şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te çıkan kavgada kendisini bıçakla yaralayan amcasını tüfekle vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te çıkan kavgada kendisini bıçakla yaralayan amcasını tüfekle vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeni Mahalle Anadolu Bulvarı'nda meydana gelen olayda H.D (44), yeğeni B.D.'nin (20) evinin önüne gelerek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. H.D., yanında bulundurduğu bıçakla yeğenini elinden ve karın bölgesinden yaraladı. B.D. ise evine girip av tüfeği ile pencereden amcasına doğru ateş etti. Göğüs bölgesine saçmaların isabet ettiği amca da yaralandı.

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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