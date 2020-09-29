Amcasını öldürüp ceset parçalarını çöpe atan yeğenin yargılanmasına devam edildi

Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin yeğeni ve 3 arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin yeğeni ve 3 arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz katılırken, maktul Rıfat Rıza Öztürk'ün ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktul Rıfat Rıza Öztürk'ün oğlu olan müşteki Ahmet İhsan Öztürk olaydan önce şubat ayında babasının yanına işyerine gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Diğer amcam İbrahim, babama 'Fahrettin'in kasasında 150 bin euro var. Bu parayı ne yapacaksın?' şeklinde konuştu. Babam da 'Ev alacağım' dedi. Fahrettin normalde motorsikletle işyerine gidip geliyordu ancak cinayetten 3 gün öncesinden itibaren babamı arabayla aldığını gördüm. Dikkatimi çekti ve babama 'Neden böyle yapıyor?' diye sorduğumda o da bana 'Bilmiyorum.' dedi. Ben iş yerimizde yapılan işlerin ne olduğunu biliyorum. Fahrettin güçsüz olduğu için muhasebeci yapılmıştır. İş yerinde yük taşınıyordu. Benim babam kilolu biriydi. Babamın gövdesinin Fahrettin tarafından taşınması mümkün değildir. Bu nedenle viyadükten babamın gövdesini diğer sanık Ferhat Yılmaz'ın attığını düşünüyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

İfadeler üzerine söz verilen sanık Ferhat Yılmaz, Fahrettin'i gördüğünde elinde bıçak ve silah olduğunu, 'amcasına bunu yapan arkadaşına ne yapar' diye düşünüp korktuğunu ve bu yüzden de ihbarda bulunmadığını ifade ederek, beraatini talep etti.

Duruşmada konuşan bir diğer tutuklu sanık Fahrettin Öztürk ise önceki celsede dinlenen tanıklardan birinin verdiği ifade nedeniyle özür dilediğini ve can güvenliği sebebiyle bu şekilde ifade verdiklerini söylediklerini ileri sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın tutukluluklarının devamına hükmetti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesinden sonra mütalaa için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde amcası Rifat Rıza Öztürk'ün ortağı olduğu aile şirketinde işçi olarak çalıştığı belirtildi. ?

İddianamede, 26 Şubat'ta mesai bitimiyle çalışanların iş yerinden ayrılmasının ardından Rifat Rıza Öztürk ile sanık arasında tartışma yaşandığı, sanığın başkan yardımcılığını yaptığı Kadıköy Motosiklet Sürücüleri Derneğinin başkanı ve derneğe ait lokalin sahibi Ferhat Yılmaz'ı yanına çağırdığı anlatıldı. Öztürk ve Yılmaz'ın maktulün iş yerine gittiği aktarılan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, Yılmaz'a ait silahla banyoda abdest alan maktule ateş ettiği, sanıkların öldüğünden emin olmadıkları maktulün boğazını bıçakla kestikten sonra öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla maktulün cesedini 6 parçaya ayırarak valiz ve poşete koydukları belirtildi.

İddianamede, sanıkların araca yükledikleri ceset parçalarından bazılarını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra durdukları viyadükten attıkları, daha sonra Kadıköy'deki lokale giderek olayı diğer sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya anlattıkları ifade edildi.

Sanıkların ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'de, diğer kısımları da farklı yerlerdeki çöp konteynerlerine attıkları belirtilen iddianamede, Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. ?

İddianamede ayrıca Fatih Demir ile Turgut Kundakçı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş