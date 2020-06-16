Amcasını öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak Esenyurt'ta amcasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Esenyurt'ta amcasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin, 31 Aralık 2019'da aile kavgası ihbarı üzerine Esenyurt'ta gittikleri adreste, yerde yatan kişinin öldüğünü, her tarafta da kan izlelerinin bulunduğunu gördüğü anlatıldı.

Olay yerindeki Abdülkadir Halil Müllü'nün de eli ve üzeri kanlı şekilde koridorda kolluk kuvvetlerini karşıladığı belirtilen iddianamede, küçük yaştaki bir çocuğun odada oturduğu kaydedildi.

İddianamede, müşteki olarak ifadesi alınan Khetam Abdulhai'nin ölen İsmail Molla Umeyr'ın 6 yıldır imam nikahlı eşi olduğunu ve birlikte yaşadıklarını, eşinin yeğeni olan sanık Müllü'nün de Türkiye'den sınır dışı edildiğini ancak tekrar kaçak yollarla ülkeye gelerek kendilerinde kaldığını söylediği anlatıldı.

Abdulhai'nin, olaydan bin gün önce mutfakta kendisine bakan sanık Müllü ile eşinin tartıştığını, eşinin de sanığın evlerinden gitmesini istediğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın olaydan sonra kollukta ve savcılıkta agresif tavırlar sergilediği, tercüman ile avukatına kötü davrandığı ve ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

Nöbetçi hakimlikte de ifade vermeyen sanığın susma hakkını kullandığı belirtilen iddianamede, sanığın evinde kaldığı amcasını darbettikten sonra yere yatırıp meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü aktarıldı.

İddianamede, sanık Abdülkadir Halil Müllü'nün "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA