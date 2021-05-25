Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti

Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da amcasını darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine götürülmeden önce Covid-19 testi için götürüldüğü hastanede "Burnuma şey falan sokarlar öldürürüm valla" dedi.

Samsun'da amcasını darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine götürülmeden önce Covid-19 testi için götürüldüğü hastanede "Burnuma şey falan sokarlar öldürürüm valla" dedi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. amcası M.T.'yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaraladı. Hastaneye kaldırılan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., adliye çıkışı cezaevine götürülürken Covid-19 testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. H.T.'nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" demesi dikkat çekti. Sürüntü alınan H.T., daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. - SAMSUN

Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti
Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti
Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amcasını darptan tutuklandı, Covid-19 testine götürülürken tehdit etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 19:07:05. #1.11#

title